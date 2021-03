Final Fantasy VII Remake: Der Direktvergleich mit der Intergrade-Version für PlayStation 5

Beim heutigen „Play! Play! Play!“-Livestream von Sony Japan hatten wir auch auf einige Neuigkeiten zu Final Fantasy VII Remake Intergrade gehofft. Und so ist es auch gekommen! Square Enix präsentierte eine extrem erweiterte Fassung des ersten Trailers, der im außerdem Detail auf die Verbesserungen der PS5-Version eingeht.

Dabei seht ihr die PS4-Version im ständigen Direktvergleich mit Final Fantasy VII Remake Intergrade* für PlayStation 5. Nacheinander widmet sich das Video der Grafik, den besseren Texturen, schönen Nebeleffekten und der verbesserten Belichtung. Ihr bekommt auch einen Echtzeit-Blick auf die deutlich schnelleren Ladezeiten.

Verschiedene Grafik-Modi und der Foto-Modus

Anschließend bekommt ihr auch noch einen Blick auf die verschiedenen Spielmodi. Final Fantasy VII Remake Intergrade wird dabei nämlich einen Grafik- und einen Performance-Modus bieten. Beim Grafik-Modus dürft ihr ganz besonders auf die Optik wert legen. Im Performance-Modus gibt es ein paar optische Abstriche zugunsten der stabilen 60 fps Bildrate.

Zu guter Letzt bekommen wir außerdem auch noch den neuen Foto-Modus zu Gesicht. Ein solcher Modus wurde in Final Fantasy VII Remake schon schmerzlich vermisst. In Final Fantasy VII Remake Intergrade könnt ihr quasi jede Szene einfrieren, die Kamera beliebig bewegen sowie verschiedenste Filter benutzen. Eine Vorschau darauf bietet der Trailer.

Am Ende des neuen Trailers seht ihr natürlich auch noch einmal Yuffie. Neben all den technischen Verbesserungen bietet Final Fantasy VII Remake Intergrade natürlich vor allem auch brandneue Inhalte rund um die Yuffie-Episode. Euch erwarten dabei inhaltlich und spielerisch einige Neuerungen. Und auch neue Materia sowie neue Beschwörungen!

Final Fantasy VII Remake jetzt in PlayStation Plus

Yuffie hat in den neuen „Intergrade“-Inhalten das Ziel, für ihre Heimat Wutai an eine Materia zu gelangen, welche in den Händen von Shinra ist. Falls ihr Final Fantasy VII Remake erstmal ausprobieren möchtet, könnt ihr das aktuell bei PlayStation Plus tun. Diese Version ist allerdings nicht zum Next-Gen-Upgrade berechtigt.

Neuer Extended-Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade

Die englische Version

