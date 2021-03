PlayStation: Sony belohnt euch mit bis zu 30 Euro Store-Guthaben

Sony PlayStation hat derzeit die Spendierhosen an, oder? Aktuell könnt ihr euch noch Ratchet & Clank komplett kostenlos auf eure PlayStation 4 herunterladen. In wenigen Tagen folgen dann neun coole Indie- und PSVR-Games und im April dann auch noch der Blockbuster Horizon: Zero Dawn. Alles kostenlos.

Und jetzt habt ihr auch noch die Möglichkeit, bis zu 30 Euro Guthaben für Einkäufe im PlayStation Store abzusahnen. Diesmal müsst ihr allerdings auch etwas leisten. Oder besser: bezahlen. Wenn ihr euch ein PlayStation-Plus-Abo über 12 Monate kauft, dann bekommt ihr 15 Euro Guthaben dazu.

Das Angebot gilt für Neukunden und Rückkehrer. Kauft ihr euch dazu noch ein 12-monatiges Abo für PlayStation Now, dann sind nochmal weitere 15 Euro für euch drin. Dieses Angebot gilt für alle Kunden. Beide Angebote sind nur noch bis zum 23. März gültig.

Das bieten PlayStation Plus und Now aktuell

Wenn ihr euch für PlayStation Plus entscheidet, könnt ihr aktuell unter anderem Final Fantasy VII Remake spielen, das in diesem Monat neu im Line-up ist. Außerdem steht für PS4-NutzerInnen noch Remnant: From the Ashes zur Verfügung und BesitzerInnen einer PlayStation VR dürfen sich (kurz nach der Ankündigung der nächsten VR-Generation) auf Farpoint freuen.

Wer eine PlayStation 5 besitzt (hier den Witz einfügen), darf sich auf Maquette freuen, das aktuell zur Neuerscheinung auch schon bei PlayStation Plus zur Verfügung steht. PS5-NutzerInnen profitieren außerdem von der PlayStation Plus Collection. Im Rahmen dieser besonderen Sammlung stehen PS5-Fans unter anderem Bloodborne, Final Fantasy XV, God of War und The Last Guardian ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

PlayStation Now ist sozusagen Sonys Game Pass. In diesem Dienst könnt ihr unzählige Spiele streamen, auf PS4 inzwischen auch herunterladen. PlayStation Now steht außerdem auch für PCs zur Verfügung und somit könnt ihr PlayStation-Games auch am PC zocken. Zum Beispiel inFamous Second Son, das in diesem Monat neu bei PS Now ist.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO