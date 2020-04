Final Fantasy VII Remake: Wo ist der Foto-Modus eigentlich?

Final Fantasy VII Remake sieht wirklich fantastisch gut aus. Okay, ab und an verharrt man kurz, damit Texturen nachladen können, die dann irgendwie doch nicht nachladen. Sie sehen tatsächlich so aus. Aber dieses Problemchen ist doch überschaubar und kann den Gesamteindruck kaum schmälern. Die grandiosen Lichteffekte, die schönen Umgebungen und Kulissen, viele tolle Details und der Nostalgie-Faktor laden förmlich dazu ein, Bildschirmfotos zu schießen und sie in den Social-Networks zu teilen.

Aber…

…wo ist der Foto-Modus eigentlich?!

Es gibt leider keinen. Unfassbar! Wie konnte Square Enix diese Chance nur ungenutzt lassen. Regelmäßig breche ich mir fast die Finger dabei, die Kamera so auszurichten, dass ich einigermaßen den Ausblick erhalte, den ich möchte. Und dann steht doch wieder ein Charakter im Weg, der Abstand passt nicht oder die Spielkamera gibt die gewünschte Perspektive einfach nicht her.

Ein Foto-Modus, wenigstens ein einfacher, gehört doch inzwischen zum Inventar eines jeden Spiels, das ein bisschen was auf seine Optik hält. Es müssen ja nicht gleich Hunderte Filteroptionen und Einstellungsmöglichkeiten sein. Es würde mir reichen, wenn ich die Kamera frei bewegen kann. Vielleicht noch Charaktere ausblenden.

Man kann nur hoffen, dass Square Enix an dieser Front noch aktiv wird. Dass der Foto-Modus erst einige Wochen nach der Veröffentlichung eines Spiels hinzugefügt wird, kommt immerhin auch vor. Auch Final Fantasy XV bekam einst ein paar Wochen nach dem Launch noch einen zusätzlichen Foto-Modus mit Patch 1.04 spendiert.

Wer von euch wünscht sich ebenfalls sehnlichst einen Foto-Modus?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO