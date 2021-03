Sonntagsfrage: Wie fandet ihr die erste Square Enix Presents?

Nintendo hat das Direct, Sony die State of Play und Microsoft kündigt in hauseigenen Showcases neue Informationen an. So gut wie jeder Publisher und jedes Entwicklerstudio hat heutzutage eine eigene Präsentationsform, die über das Jahr verteilt ausgestrahlt werden. Mit Square Enix Presents zog das japanische Unternehmen am Donnerstagnachmittag (deutscher Zeit) nach.

Fans durften sich in über 40 Minuten neue Informationen zu kommenden Spielen und Ankündigungen freuen. Neue Inhalte gibt es zum Beispiel in Marvel’s Avengers. Dazu feiert der Square Enix den 25. Geburtstag von Tomb Raider, u.a. mit zwei kostenlosen Spielen auf Twitter. Mit Life is Strange: True Colors erscheint sogar ein brandneuer Teil der Reihe in diesem September. Und wem das noch nicht reicht, freut sich über die Life is Strange Remastered Collection mit Teil 1 und Before the Storm. Zudem wurde aus Project Athia nun Forspoken.

Im Grunde eine ganz solide Präsentation, oder? Es gab immerhin eine gute Mischung aus vielen Genres, viel Gameplay und neue Spiele. Es ist mehr als andere Publisher in ihren Präsentationen zeigen. Eventuell fandet ihr die Präsentation auch nicht so toll und euch konnte keine der Themen begeistern. Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 14. März