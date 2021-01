Nintendo listet Kingdom Come: Deliverance für Nintendo Switch

Update: Bei Twitter hat ein Warhorse-PR-Manager verbreitet, dass eine Switch-Version nicht geplant ist. Warhorse selbst hat auf dem offiziellen Account bisher keine Stellung genommen und auch Nintendo hat den vermeintlichen Fehler nach wie vor nicht korrigiert.

Originalartikel:

Möglicherweise erscheint das Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance für Nintendo Switch. Ein Eintrag zur Veröffentlichung des Spiels steht schon seit Tagen auf der offiziellen japanischen Nintendo-Website und wurde bis heute nicht korrigiert.

Dass sich in so eine lange Liste Fehler einschleichen, ist nicht ungewöhnlich. Zuletzt geschah das mit Banjo-Kazooie und Blast Corps, die jeweils für eine Veröffentlichung auf Wii U Virtual Console am 30. Dezember gelistet wurden. Diesen Eintrag hat Nintendo entfernt und sich entschuldigt. Kingdom Come: Deliverance prangt aber noch immer für den 18. Februar 2021 auf der Website.

Konkret wird die Royal Edition des Spiels gelistet. Als Publisher tritt DMM Games in Erscheinung. Die Royal Edition ist für PS4, Xbox One und PCs erschienen und beinhaltet neben dem Hauptspiel auch fünf DLC-Erweiterungen. Trotz Kontroversen um die Mittelalter-Darstellung und Äußerungen von Producer Daniel Vávra hat sich Kingdom Come weltweit über 3 Millionen Mal verkauft. Seit November ist das Spiel bei PlayStation Now spielbar.

Bildmaterial: Kingdom Come: Deliverance, Deep Silver, Warhorse Studios