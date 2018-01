Neues Gameplay-Video zu Kingdom Come: Deliverance

Zuletzt machte Kingdom Come: Deliverance vor allem durch die Debatte um rassistische Ansichten des Producers Daniel Vávra, ausgelöst durch einen Blogbeitrag von Jan Heinemann, von sich reden. Unter anderem die GameStar hat sich den Vorwürfen angenommen und dabei auch noch einmal Vávra zu Wort kommen lassen.

Eine kleine Randnotiz: In der neuesten Pressemeldung weicht die „authentische Welt“ einer „realistischen Welt“. Mit einem neuen Video zeigen Warhorse Studios und Publisher Deep Silver nun neue Gameplay-Einblicke in das Mittelalter-RPG. Ihr seht Protagonist Heinrich und einen Blick auf das Kampfsystem, das nicht nur aus Kämpfen besteht. Deep Silver führt aus:

Um körperliche Auseinandersetzungen in einem Land zu überleben, das innerlich so zerrissen ist und zudem von feindlichen Kräften überfallen wird, gilt es als unausweichlich alle Möglichkeiten auszuloten, bevor man sich in den Kampf stürzt. Kingdom Come: Deliverance bietet hierzu ausgesprochen vielschichtige Ansätze gerade für Spieler, die ihre Augen stets offen halten.