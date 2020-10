PlayStation Now im November mit Kingdom Come, My Time at Portia und mehr

Nach Highlights wie Final Fantasy XV oder Resident Evil 7 biohazard im September und gruseligen Games wie Days Gone und MediEvil im Halloween-Monat Oktober wird es im November wieder kunterbunt bei PlayStation Now.

PlayStations Cloudgaming-Abo-Dienst präsentiert sich mit Injustice 2, F1 2020, RAGE 2, Kingdom Come: Deliverance, Warhammer: Vermintide 2, My Time at Portia und Monster Jam Steel Titan. Diesmal wird für keines der Spiele ein Ablaufdatum geführt, sie sind also zunächst unbefristet im Programm.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Für PS4-Spiele besteht inzwischen die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Sony, PlayStation Now