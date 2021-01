F-Zero-GX-Producer Toshihiro Nagoshi könnte sich ein neues F-Zero vorstellen

Die F-Zero-Sehnsucht der Nintendo-Fans ist schon seit langer Zeit unerfüllt. Könnte sich das bald ändern? Dafür gibt es derzeit keine konkreten Anzeichen. Zumindest hätte aber F-Zero-GX-Producer Toshihiro Nagoshi große Lust darauf. Im Interview mit Red Bull (via Eurogamer) erzählt Nagoshi, dass er immer noch eine große Begeisterung für den GameCube-Titel hätte. Und er könne sich gut vorstellen, an einem neuen Spiel zu arbeiten.

Wie er erzählt, sollte man den knackigen Schwierigkeitsgrad des Racers unbedingt beibehalten. Nur so könne man sich von Arcade-Racern wie Mario Kart abgrenzen. „Abgesehen von der Möglichkeit, dass das passiert, muss ich zugeben, dass ich eine große Zuneigung für F-Zero GX habe“, so Nagoshi.

Aber bei der Zuneigung wird es wohl auch bleiben. Auf Nagoshis Konto geht zwar nicht nur F-Zero GX sondern auch Super Monkey Ball oder Daytona USA, aber in den letzten Jahren entwickelte er sich mit Yakuza, Binary Domain und Judgment doch in eine andere Richtung.

Das ist in den letzten Jahren um F-Zero passiert

2004 veröffentlichte Nintendo das letzte F-Zero mit Climax für Game Boy Advance. Seitdem gab es keinen neuen Serienableger. Am Rande der E3 2013 fragte IGN Mastermind Shigeru Miyamoto, wie es denn um ein neues F-Zero stünde. Der räumte der Reihe damals nicht viele Chancen ein.

„Ich kann gut verstehen, dass die Leute ein neues F-Zero wollen“, sagte Miyamoto damals. „Aber ich denke, ich müsste zur Zeit damit kämpfen, dass ich einfach keine gute und neue Idee habe, mit der wir ein richtig gutes F-Zero-Spiel machen könnten. Wegen dem Antigravitations-Feature in Mario Kart 8 haben die Leute da jetzt eine Verbindung gesehen. Aber aktuell weiß ich nicht, in welche Richtung ein neues F-Zero gehen könnte“, so Shigeru Miyamoto.

„Vielleicht, wenn wir ein neues Controller-Interface erschaffen“

2015 wollte er in einem anderen Interview ein neues Spiel der Serie natürlich nicht ausschließen, aber besser als 2013 klang das auch nicht. „Vielleicht, wenn wir ein neues Controller-Interface erschaffen könnten, wenn wir eines finden, das ganz besonders gut zu F-Zero passt. Dann würden wir vielleicht etwas in Zukunft damit anfangen“, grübelte Miyamoto damals.

Der Rest sind halboffizielle Informationen. Ebenfalls 2015 sickerte durch, dass Quellen zufolge 2011 der Grundstein für ein neues F-Zero-Spiel hätte gelegt werden können. Etwa 18 Monate vor dem Verkaufsstart von Nintendo Wii U kontaktierte demnach Nintendo den Entwickler Criterion wegen einer solchen Entwicklung. Für die bevorstehende E3 sollte auch gleich eine erste Demo realisiert werden. Criterion hatte damals allerdings keine Ressourcen, da man mit Need for Speed: Most Wanted beschäftigt war. Criterion-Gründer Alex Ward hatte die Berichte damals gegenüber NintendoLife bestätigt, berichtete das Magazin.

