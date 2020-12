Kozuki Oden gesellt sich als neunter DLC-Kämpfer zu One Piece: Pirate Warriors 4

Im Rahmen der aktuellen ‚Weekly Jump‘-Ausgabe enthüllte man den nächsten DLC-Charakter für One Piece: Pirate Warriors 4. Es handelt sich um Kozuki Oden, der damit das „Wa-No-Kuni“-Pack neben Kin’emon und O-Kiku vervollständigt, welches zum Winter verfügbar werden soll.

Kozuki Oden ist der Daimyo von Kuri und blickt auf eine interessante Piratenkarriere zurück. Er segelte nämlich nicht nur an der Seite von Piratenschwergewicht Whitebeard, sondern ebenso an der Seite des legendären Gol D. Roger.

Das Magazin enthüllte ferner, dass One Piece: Pirate Warriors 4 mittlerweile über eine Million Kopien absetzen konnte. Das macht die vierte Piratenkeilerei zu dem Titel in der Reihe, der diesen Meilenstein am schnellsten erreichte.

‚Whole Cake Island‘ und ‚Die schlimmste Generation‘

Zuletzt wurden mit X. Drake, Killer und Urouge alle Charaktere des zweiten Charakter-Packs „Die schlimmste Generation“ enthüllt und veröffentlicht. Das erste Charakter-Pack widmete sich ferner „Whole Cake Island“ und ergänzte die KämpferInnen-Auswahl um Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge.

Ein Erscheinungsdatum für Kin’emon, O-Kiku und Kozuki Oden wurde bislang nicht enthüllt. One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

