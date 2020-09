One Piece Pirate Warriors 4: Der letzte DLC-Charakter des zweiten Packs ist Urouge

Bereits zwei DLC-Kämpfer des zweiten Charakter-Packs zum Anime-Musou-Titel One Piece: Pirate Warriors 4 wurden enthüllt. Demnach können sich Spieler auf X. Drake sowie Killer freuen, die sich zur Kämpferriege dazugesellen werden. Das japanische Magazin Weekly Jump enthüllte nun den dritten Kämpfer, der ebenfalls zur Schlimmsten Generation zählt.

So können Spieler ab dem 24. September 2020 den Mönch Urouge wählen, der als Kapitän der Sündiger-Mönch-Piraten bekannt ist. Dieser steht Killer in Sachen Geschwindigkeit in nichts nach, kann aber auch mit seiner immensen Stärke punkten. Er hat von einer Teufelsfrucht gegessen, die es ihm erlaubt, erlittenen Schaden in Stärke umzuwandeln.

Die Kämpfer des „Whole Cake Island“-Character-Packs

Die Kämpfer des ersten Character-Packs sind übrigens schon bekannt. Mit Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge stehen Käufern des Season-Pass ab sofort drei Charaktere zur Verfügung, die ihren Ursprung im „Whole Cake Island“-Arc der Manga- und Animevorlage haben.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece (Anime) / Toei Animation