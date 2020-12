Little Nightmares II: Neue „Wilderness“-Demo ab sofort für PCs verfügbar

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Tarsier Studios gaben kürzlich bekannt, dass die neue „Wilderness“-Demo zu Little Nightmares II ab sofort für PCs erhältlich ist. Eine Demo der Konsolenversionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch soll dann im Frühjahr 2021 folgen.

Vorgeschmack auf die Vollversion

In der Demo übernehmt ihr die Rolle von Mono und beginnt eurer Abenteuer beim Leuchtturm. Hier beginnt eine Reise quer durch einen mysteriösen und unheimlichen Wald, bis hin zu einer einsamen Waldhütte, in der ihr Six befreien könnt und mit diesem zusammenarbeiten könnt, um dem Jäger zu entkommen.

Little Nightmares II soll am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Eine verbesserte Version für PlayStation 5 und Xbox Series X soll dann im Laufe des Jahres 2021 folgen.

Der offizielle Gameplay-Trailer zu Little Nightmares II

via Gematsu, Bildmaterial: Little Nightmares II, Tarsier Studios / Bandai Namco