One Piece: Pirate Warriors 4 lässt die Schlimmste Generation nun auch mitkämpfen

Ab sofort ist das DLC-Kämpfer-Set „Die Schlimmste Generation“ zu One Piece: Pirate Warriors 4 erhältlich. Ihr könnt in den jeweiligen Stores für 11,99 Euro zugreifen, um euch mit X. Drake, Killer sowie Urouge in den Kampf zu stürzen. Den gesamten Season-Pass mit allen neun Charakteren gibt es für 29,99 Euro. Das dritte Dreier-Pack mit neuen Charakteren soll im Winter veröffentlicht werden, jedoch gibt es dazu noch keine weiteren Details.

Die Kämpfer des „Whole Cake Island“-Character-Packs

Die Kämpfer des ersten Character-Packs sind übrigens schon bekannt. Mit Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge stehen Käufern des Season-Pass ab sofort drei Charaktere zur Verfügung, die ihren Ursprung im „Whole Cake Island“-Arc der Manga- und Animevorlage haben.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

Die Schlimmste Generation im Launchtrailer

Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force