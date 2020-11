One Piece: Pirate Warriors 4 mit ersten Bildern zur anmutigen Schwertkämpferin O-Kiku

Erst kürzlich erfuhren wir, dass sich O-Kiku als achte DLC-Kämpferin zur Streiterriege von One Piece: Pirate Warriors 4 gesellt. Bilder der anmutigen Schwertkämpferin enthielt man uns bei der Ankündigung via Weekly Jump allerdings vor. Nun veröffentlichte Bandai Namco erste Screenshots des Neuzuganges.

Der offiziellen Webseite zufolge ist O-Kiku das Aushängeschild eines Teehauses im Dorf Okobore in der Region Kuri von Wa-no-Kuni. Als selbsternannte Samurai ist sie in der Kunst des Schwertes ausgebildet. Als geschwindigkeitsorientierter Kampftyp nutzt O-Kiku ihre Fähigkeiten am Katana, um Feinde einzufrieren. Mithilfe ihrer „Iai“-Haltung bereitet sie zudem Angriffe im Gefecht vor, die umso verheerender ausfallen.

O-Kiku gesellt sich als zweite Kämpferin des dritten Charakter-Pakets zum bereits vorgestellten Fuchsfeuer-Samurai Kin’emon. Ein Veröffentlichungsdatum ist derzeit noch nicht bekannt.

‚Whole Cake Island‘ und ‚Die schlimmste Generation‘

Zuletzt wurden mit X. Drake, Killer und Urouge alle Charaktere des zweiten Charakter-Packs „Die schlimmste Generation“ enthüllt und veröffentlicht. Das erste Charakter-Pack widmete sich ferner „Whole Cake Island“ und ergänzte die KämpferInnen-Auswahl um Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge.

Ein Erscheinungsdatum für Kin’emon und O-Kiku wurde bislang nicht enthüllt. One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force