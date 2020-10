Bandai Namco sichert sich Tales of Luminaria auch in Japan

Nachdem sich Bandai Namco die Markenrechte für ein gewisses Tales of Luminaria bereits in Europa gesichert hatte, sind nun entsprechende Einträge auch in Japan aufgetaucht. Hier hat man sich den Titel, welcher ansonsten noch nicht näher erwähnt oder gar angekündigt wurde, auf Englisch und Japanisch reserviert. Was es damit wohl auf sich hat?

Zur „Tales of“-Reihe erwartet uns als Nächstes Tales of Arise für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Dieses wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben und war bisher im ganzen Jahr 2020 kein Thema. Eine Neuankündigung des nächsten Hauptteils unter dem Namen Tales of Luminaria in der nahen Zukunft wäre also sehr überraschend, obwohl Tales of derzeit den 25. Seriengeburtstag feiert. Der neue Markenname könnte aber auch ein neues Mobile-Projekt sein.

via Gematsu, Bildmaterial: Bandai Namco