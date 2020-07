Die Tales-of-Serie feiert den 25. Geburtstag mit einem Rückblick

Am 15. Dezember 1995 erschien in Japan mit Tales of Phantasia das erste Spiel in der mittlerweile traditionellen JRPG-Reihe Tales of. Bald kann man bei Bandai Namco somit auf ein Vierteljahrhundert mit der Serie zurückblicken. Dies will man nun feiern. „Wir haben vieles geplant, was ihr in den nächsten Monaten genießen könnt“, heißt es vielsagend zum Auftakt. Zunächst blickt man mit einem Video und auf der offiziellen Webseite auf die bisherige Geschichte zurück.

In der „Tales of“-Reihe dreht sich alles um Abenteuer in Fantasywelten, bei denen Hindernisse durch Freundschaft und Entschlossenheit überwunden werden. Auf dieser Reise triffst du auf eine Reihe liebenswerter Charaktere, lernst sie besser kennen, um dein Schicksal zu erfüllen und deine eigene Geschichte zu schreiben. Wir feiern 2020 den 25. Geburtstag der „Tales of“-Reihe – unzweifelhaft eine der beliebtesten in der Geschichte der japanischen Rollenspiele.

Ob die Feierlichkeiten aus mehr als bloß Rückblicken besteht, bleibt abzuwarten. Zuletzt musste man Tales of Arise auf unbestimmte Zeit verschieben.

