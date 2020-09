Ys Origin erscheint am 1. Oktober in Europa für Nintendo Switch

Nach der Ankündigung im Juli hat Entwickler und Publisher Dotemu nun auch schon den konkreten Veröffentlichungstermin von Ys Origin für Nintendo Switch bekannt gegeben. Am 1. Oktober 2020 erscheint das Retro-JRPG hierzulande.

Wie bereits angekündigt, werdet ihr euch Ys Origin auch ins Regal stellen können. Neben der nordamerikanischen Collector’s Edition von Limited Run Games wird es auch in Europa eine Handelsversion geben. Die hiesige Standardversion ist frei erhältlich und ihr könnt sie euch zum Beispiel schon bei Amazon vorbestellen*. Übrigens auch für PlayStation 4. Dotemu nutzt die Gelegenheit auch gleich für eine PS4-Handelsversion, obwohl das Spiel auf PS4 schon lange digital erhältlich ist. Tolle Sache.

Darüber hinaus hat sich Dotemu mit Strictly Limited Games zusammengetan, um den Fans in Europa die Wahl zwischen gleich zwei physischen Editionen zu bieten: einer Limited Edition und einer Collector’s Edition. Beide können hier vorbestellt werden. Auch diese Editionen gibts für Switch und PS4.

Dotemu konkretisierte auch ein wenig zu den Inhalten der Neuauflage für Nintendo Switch. Fans sollen alle Inhalte wie auf den anderen Plattformen genießen können, einschließlich des Speedrun-Modus. Dieser feierte Anfang des Jahres auf der Xbox One sein Debüt.

Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen aus Ys I & II – als das Reich von Ys kurz vor der Vernichtung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Göttinnen, welche das Land bis dahin regiert hatten, ihr Antlitz von der Welt abzuwenden und in die Wolken zu fliehen. Die Dämonen jedoch waren unnachgiebig und erschufen einen gewaltigen Turm, um sie zu verfolgen. Der Kampf, welcher am Boden gewütet hatte, ging in eine zweite Runde in der Höhe.