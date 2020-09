Square Enix enthüllt Line-up für die Tokyo Game Show 2020 inklusive Babylon’s Fall

Square Enix hat sein Line-up für die Tokyo Game Show 2020 veröffentlicht. Ab dem 24. September dürfen wir also im Rahmen von „Square Enix Presents at TGS 2020 Online“ mit neuen Informationen zu diversen Titeln rechnen.

Neues zu Platinum Games‘ Babylon’s Fall

Eine der wohl interessantesten Listungen stellt Babylon’s Fall dar. Ein Action-Titel, welcher bei Platinum Games in Entwicklung ist und ursprünglich im Rahmen der E3 2018 angekündigt wurde. Zuletzt meldeten sich die Entwickler im Juli zu Wort und gaben an, mehr zum Spiel zu zeigen, „sobald dies möglich sei“. Zuvor war eine Präsentation des Titels für die E3 2020 angedacht, allerdings warf die COVID-19-Pandemie auch Platinum Games zurück. Vielleicht erwarten uns also dann im Rahmen der TGS 2020 endlich handfestere Informationen zu Babylon’s Fall.

Weiterhin findet sich Dragon Quest: The Adventure of Dai in der Line-up-Liste. Leider scheint es hier allerdings nicht um das Konsolenspiel „Infinity Strash“ zu gehen, sondern vielmehr um die Mobil- und Card-Arcade-Ableger „Tamashii no Kizuna“ und „Xross Blade“.

Anzumerken ist auch, dass prominente Titel wie NieR Replicant und das kürzlich enthüllte Project Athia von Luminous Productions nicht im Line-up zu finden sind. Auch Bravely Default II, welches für die Veröffentlichung in diesem Jahr angedacht ist, scheint nicht Teil des Line-ups zu sein.

In diesem Zuge sei allerdings gesagt, dass Square Enix‘ Zeitplan für die TGS 2020 diverse freie Slots aufweist, welche vielleicht für die eine oder andere Überraschungsankündigung herhalten könnten. Den definitiven Plan mit allen Livestreams findet ihr jedenfalls noch rechtzeitig in unserer Übersicht.

Square Enix‘ TGS-Line-up

Marvel’s Avengers [PS4, XB1, PC]

Kingdom Hearts: Melody of Memory [PS4, XB1, Switch]

Dragon Quest XI: Echoes of Elusive Age S – Definitive Edition [PS4, XB1, PC]

Collection of SaGa Final Fantasy Legend [Switch]

Dragon Quest: The Adventure of Dai: Xross Blade [Arcade] und Tamashii no Kizuna [Mobile]

Bablyon’s Fall [PS4, PC]

Balan Wonderworld [Multi]

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius [Mobile]

Katana Maidens ~ Toji No Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi [Mobile]

Dragon Quest X [Multi]

Dragon Quest Rivals Ace [Mobile]

Final Fantasy XIV [PS4, PC]

Final Fantasy Brave Exvius [Mobile]

Romancing SaGa Re;univerSe [Mobile]

Dragon Quest Walk [Mobile]

Dragon Quest Tact [Mobile]

Final Fantasy Trading Card Game

Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca’s Marvelous Mysterious Key SP [Mobile]

Square Enix Music

Manga UP!

Ist etwas für euch dabei? Über welche möglicherweise noch nicht angekündigte Enthüllung würdet ihr euch freuen?

via RPGSite, Bildmaterial: Babylon’s Fall, Square Enix / Platinum Games