Unsere Übersicht zur Nicht-E3! Heute um 22 Uhr folgt die State of Play

Heute Abend um 22 Uhr geht Sony mit einer neuen Ausgabe des Formats State of Play auf Sendung. Der Fokus liegt dabei auf Spielen von Drittherstellern, welche für PlayStation 4 und PlayStation VR erscheinen. Zudem gibt es ein paar Neuigkeiten zu Titeln von Drittanbietern für PlayStation 5, die in der Juni-Präsentation dabei waren. Konkret bestätigt ist ein Auftritt von Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

40 Minuten Laufzeit wird die neue Folge State of Play zu bieten haben, eine „großartige Auswahl“, „viel neues Gameplay-Videomaterial“ und „weitere Spiele-Updates“ sind versprochen. Klargestellt will man auch wissen, dass es „keine Neuigkeiten zu den PlayStation Studios“ geben wird. Also keine First-Party-Software. Außerdem „keine Neuigkeiten zu Hardware, Geschäftlichem, Vorbestellungen oder Veröffentlichungsdaten“.

Übersicht: Die geplanten Digital-Events im E3-Zeitraum

6. August um 22:00 Uhr – State of Play (weitere Details, Livestream: YouTube, Twitch)

8. August um 11:00 Uhr – Granblue Fantasy Summer Special (Livestream: YouTube)

27. August – Gamescom 2020: Opening Night Live

27. – 30. August – Gamescom (weitere Details)

23. – 27. September – Tokyo Game Show 2020 Online

