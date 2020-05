Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna für Mobilgeräte angekündigt

Am heutigen 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag! Dies, weil am 27. Mai 1986 das erste Dragon Quest veröffentlicht wurde. Passend zu diesem Geburtstag hat Square Enix heute einige Neuigkeiten zu verkünden gehabt.

Neben einem neuen Konsolen-Action-RPG befindet sich auch ein Mobile-Spiel in Entwicklung, nämlich Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna (in etwa „Verbindungen der Seelen“). Dieses wird bei den Spezialisten von DeNA für iOS und Android entwickelt. Der Entwickler ist unter anderem für Pokémon Masters und Super Mario Run bekannt. Beim neuen Spiel handelt es sich um ein „Dash RPG“, welches in Japan im nächsten Jahr erscheinen soll. Was man sich darunter vorstellen kann, zeigen erste Bilder und ein Trailer. Im Spiel soll Strategie wichtig sein, Square Enix nennt das Prinzip „einfach, aber tief“.

via Gematsu, Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna, Square Enix / DeNA