Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai für Konsolen angekündigt

Am heutigen 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag! Dies, weil am 27. Mai 1986 das erste Dragon Quest veröffentlicht wurde. Passend zu diesem Geburtstag hat Square Enix heute einige Neuigkeiten zu verkünden gehabt.

Dazu gehört das Konsolen-Spiel Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, welches Square Enix im nächsten Jahr in Japan veröffentlichen will. Eine genauere Plattform-Angabe gibt es noch nicht, dafür aber einen ersten Trailer und einige Bilder. Entwickler ist Game Studio, beim Genre handelt es sich um ein Action-RPG.

via Gematsu, Bildmaterial: Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix / Game Studio