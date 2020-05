Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade kommt in die Arcade-Hallen

Am heutigen 27. Mai ist der Dragon-Quest-Tag! Dies, weil am 27. Mai 1986 das erste Dragon Quest veröffentlicht wurde. Passend zu diesem Geburtstag hat Square Enix heute einige Neuigkeiten zu verkünden gehabt.

Neben einem neuen Konsolen-Action-RPG befindet auch ein neuer Titel für Arcade-Hallen in Entwicklung. Ein Fighting-Game also? Nicht direkt, denn bei Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade handelt es sich um ein Card-Battle-Game. Das Spiel soll in Japan noch in diesem Herbst erscheinen und wird von Takara Tomy entwickelt. Einen Trailer, Bilder und erstes Gameplay-Material gibt es nachfolgend.

Trailer

Gameplay-Material (von 54:40 bis 1:02:50)

via Gematsu, Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade, Square Enix / Takara Tomy