Der Veröffentlichungstermin für Higurashi When They Cry Mei steht fest

Das für diesen Sommer angekündigte Higurashi When They Cry Mei hat in der Zwischenzeit einen konkreten Veröffentlichungstermin bekommen: den 3. September 2020. Das Mobile-RPG erscheint dabei in Japan für iOS und Android und begleitet den Anime, der im Oktober auf den japanischen Fernsehern ausgestrahlt wird. Beim Anime handelt es sich um eine Neuerzählung des Originals von 2006, welches bereits selbst eine Nacherzählung einer Sound Novel darstellte.

„Mei“ erzählt eine komplett neue Geschichte aus der Feder von Kiichi Kanou. In dieser sollt ihr neuen Charakteren begegnen, welche den bisher bekannten Cast ergänzen. Künstlerin Ayane interpretiert den Titelsong „Frustration“, während Motoi Sakuraba die Kampfmusik beisteuert. Dieser war bereits an Titeln wie Star Ocean, Dark Souls oder auch den Tales-of-Titeln beteiligt.

Das Spiel ist als Free-to-play-Titel angelegt, aber auch Mikrotransaktionen sind inbegriffen. Euer Ziel wird es sein, das ultimative Team durch Training zusammenzustellen, dessen Mitglieder ihr in verschiedene Outfits einkleiden könnt. Hier wird auch mit besonderen Kleidungsstücken geworben, die für Liebhaber des ersten Animes interessant sein dürften.

Der letzte Trailer zu Higurashi When They Cry Mei

