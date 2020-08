Tokyo Fire Department nutzt Animal Crossing zur Verbreitung von Sicherheitstipps

Screenshots aus Animal Crossing: New Horizons sind nun nicht das, was man unbedingt auf dem offiziellen Account des Tokyo Fire Department erwartet. Hat der Social-Media-Beauftragte da vergessen, den Account zu wechseln? Nein, volle Absicht war das. Die Feuerwehr von Tokyo nutzt die Popularität des Videospiels, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und die so ausgegebenen, wichtigen Sicherheitstipps einem größeren Publikum zugänglich zu machen.

Mitte Juli begann die Kampagne mit diesem Tweet, in dem das Tokyo Fire Department das bisherige Jahr resümiert und feststellt, dass es eine Katastrophe nach der anderen gibt, aber die Menschen auf der anderen Seite die wichtigen Katastrophenübungen und Sicherheitsvorkehrungen wegen dem Social-Distancing durch die Coronavirus-Pandemie gar nicht mehr aktiv ausüben können.

Feuerwehr von Tokyo bezieht die Insel Bousai

Deshalb suche man Wege, um die Menschen leicht verständlich über Katastrophenschutz und Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. Der begleitende Screenshot zeigt einen am Unterrichtstisch sitzenden Charakter aus Animal Crossing: New Horizons mit TFD-Shirt. Wer sich die Kleidung des Tokyo Fire Department holen möchte, findet hier die Ingame-Codes. Einige Tage später legte man dann mit dem virtuellen Umzug einiger Feuerwehrleute auf die Animal-Crossing-Insel Bousai los. Von dort sollen von nun an Tipps an die Nation ausgegeben werden.

Ende Juli twitterte man dann einen schwitzenden Feuerwehrmann auf Bousai mit dem Hinweis, im Sommer viel zu trinken, einen Sonnenschutz zu tragen und Klimaanlagen zu nutzen. In der Badesaison sollte man besonders auf Kinder achten, nicht unter Alkoholeinfluss ins Wasser gehen und auf die Wetterberichte schauen.

Im Sommer nehmen auch die Unfälle an Fenstern und Balkonen zu. Die Feuerwehr weist deshalb darauf hin, Fenster und Türen zu schließen, wenn man die Räume verlässt. Außerdem soll man darauf achten, dass Kinder in der Nähe nicht klettern können. Herumstehende Stühle und Kisten sollte man lieber beiseite schaffen.

Auch immer ein Thema in Japan: Erdbeben. Erst vor einigen Tagen nutzte die Feuerwehr Animal Crossing für ein Video, in dem es um die Aufteilung von Möbeln in Räumen geht- Die Anordnung von Möbelstücken und vor allem auch hochgelagerte Gegenstände bergen bei Erdbeben besondere Verletzungsgefahren, die man leicht vermeiden kann.

Die Tweets werden teilweise tausendfach geteilt, weitaus mehr als normale Tweets der Feuerwehr. Der Plan geht also auf. Animal Crossing: New Horizons hat sich allein in Japan physisch über 5,3 Millionen Mal verkauft und Woche für Woche werden es Zehntausende Spieler mehr. Mal sehen, welche Tipps sich die Feuerwehr noch einfallen lässt! Tolle Idee, oder?

