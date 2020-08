Nintendo veröffentlicht Direct Mini: Partner Showcase ohne Vorankündigung

Während die Welt fleißig darüber spekuliert, wann die nächste Nintendo Direct stattfindet, ob es eine „echte“ Nintendo Direct ist oder nicht und… Nintendo hat die neueste Nintendo Direct Mini einfach „shadowdropped“. So nennt man das heutzutage, wenn Publisher etwas ankündigen und sofort veröffentlichen. Also Anveröffentlichen, aber ein „Shadowdrop“ klingt viel besser.

Über die aus unserer Sicht größten Ankündigungen haben wir bereits im Detail berichtet:

Darüber hinaus bot die Show einige weitere Dinge wie zum Beispiel neue Details zu Fuser oder Just Dance 2021. Switch-Fans können sich im Frühjahr außerdem auf Big Rumble Boxing Creed Champions freuen. Mit einer kleinen Trailer-Show am Ende verwies man außerdem auf die unmittelbar anstehenden Veröffentlichungen u. a. von Jump Force Deluxe Edition, Captain Tsubasa: Rise of New Champions oder Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Wer das Line-up für Nintendo Switch weiterhin ziemlich dünn findet, besonders was First-Party-Software angeht, dem bleibt weiterhin nur Hoffnung. Fest steht hingegen: weitere Partner Showcases wird es noch in diesem Jahr geben.

Die gesamte Aufzeichnung des Nintendo Direct Mini vom 26. August 2020