Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack für Switch angekündigt

Bandai Namco hat heute Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack für Nintendo Switch angekündigt. Der Titel feierte seine Premiere mit Spielszenen bei der heutigen Ausgabe von Nintendo Direct Mini. Das Spiel, vielmehr das Spiele-Doppelpack, erscheint für Nintendo Switch im Winter 2020 digital. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Doppelpack deshalb, weil Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack gleich zwei Spiele erstmals in den Westen bringt. Nämlich Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2. Switch-Fans kennen Taiko no Tatsujin vielleicht vom Ableger Drum ’n‘ Fun, der aktuell immer noch fleißig mit Gratis-Inhalten versorgt wird.

Taiko no Tatsuuu~~ RPG?!

Die beiden neuen Spiele schlagen spielerisch aber in eine etwas andere Richtung ein. In den zwei RPG-Abenteuern werden verschiedene Epochen in der Geschichte besucht, in die Zukunft gereist und dabei über 250 verschiedene Monster, Bosse und feindliche – na klar – Trommeln bezwungen. Musikalisch bleibt es natürlich.

SpielerInnen müssen rhythmisches Talent an der Trommel beweisen, um ihre Gegner besiegen zu können. Es gilt herausfordernde Rhythmus-Combos auszuführen, um Feinden größeren Schaden zuzufügen. Allerdings werden aus alten Feinden manchmal auch neue Freunde werden, denn besiegte Gegner können zur Party eingeladen werden, um noch stärkere Gegner und Bosse in Angriff zu nehmen.

Wer sich gerade erst an das klassische Taiko-no-Tatsujin-Gameplay gewöhnt hat, kann aufatmen. Denn Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack wird einen “Rhythm Game Mode“ enthalten, der mit 100 Songs sowie sechs komplett neuen Kompositionen zum Trommeln einlädt.

Der Ankündigungstrailer zu Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

Bildmaterial: Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, Bandai Namco