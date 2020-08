Puzzle-Legenden erneut vereint: Puyo Puyo Tetris 2 erscheint im Dezember

Die beiden Puzzle-Legenden Puyo Puyo und Tetris dürfen sich erneut vereinigen. Sega kündigte Puyo Puyo Tetris 2 an, das beim heutigen Nintendo Direct Mini seinen ersten Auftritt bekam. Am 8. Dezember erscheint das Spiel weltweit, allerdings nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für Xbox One, Xbox Series X und PlayStation 4. Eine PS5-Version soll ebenfalls noch in diesem Jahr folgen. Die Version für PC-Steam hingegen erst 2021.

In Puyo Puyo Tetris 2 erleben SpielerInnen eine „völlig neue, urkomische Story, vollgepackt mit einer Vielzahl an Charakteren im Abenteuer-Modus“. Es gilt Strategien auszutüfteln, wie man die Special-Item-Karten in den Talent-Kämpfen nutzt! Dies ist ein neuer Spielmodus mit charakterbasierten Fähigkeiten und ausrüstbaren Karten.

Verbessere deine Strategie und stärke Teams im neuen Puyo Puyo Tetris 2-Spielmodus Talent-Kampf mithilfe eines Kartenpakets mit acht seltenen Karten – davon drei Spezial-Karten der Sonic-the-Hedgehog-Serie. Dieses Paket ist exklusiv in der Puyo Puyo Tetris 2 Limited Edition enthalten.

Spielerisch ganz nah am Original

Spielerisch soll Puyo Puyo Tetris 2 nah am Original bleiben, die Mechaniken des Vorgängers aber um noch eine Schippe Spaß und neue Modi erweitern. Der Online-Modus soll ebenfalls erheblich verbessert werden.

Da es regelmäßig recht verwirrend ist, wie Spiele aktuell die Cross-Gen meistern, hier die zitierte Auflösung dazu direkt aus der Pressemeldung von Sega:

Puyo Puyo Tetris 2 unterstützt Xbox Series X Smart Delivery bereits am Tag der Veröffentlichung. Spieler müssen den Titel nur ein einziges Mal erwerben und können ihn anschließend auf ihrer Lieblings Xbox-Konsole spielen. Vorbesteller der PlayStation-4-Version können zur Veröffentlichung der PlayStation-5-Version den Titel ohne Extrakosten auf der neuen Konsolengeneration spielen.

Der Ankündigungstrailer zu Puyo Puyo Tetris 2

Bildmaterial: Puyo Puyo Tetris 2, Sega