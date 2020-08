Kingdom Hearts: Melody of Memory erscheint am 13. November

Nintendo hat heute aus dem Nichts eine Nintendo Direct Mini veröffentlicht, in der es zahlreiche neue Details zu Kingdom Hearts: Melody of Memory gab. Allen voran den konkreten Veröffentlichungstermin, der am 13. November 2020 ansteht. Dann erscheint das Rhythmusspiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.

Mit über 140 Tracks und 20 Charakteren bietet Kingdom Hearts Melody of Memory Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingsmomente der Serie auf ganz neue Art zu erleben. In einem Rhythmusspiel nämlich. SpielerInnen treten eine musikalische Reise durch Disney-Welten an und erleben dabei die teils unvergessliche Musik der Kingdom-Hearts-Reihe auf spielerische Weise.

Viele verschiedene Spielmodi erwarten euch

Präsentiert wurde heute der Erinnerungstauchgang-Modus, in dem ihr Stages aus vergangenen Erinnerungen nachspielt. Im Bosskampf-Modus stellt ihr euch mächtigen Bossen und ihren kraftvollen Attacken! Schließt ihr Stages ab, schaltet ihr nicht nur Songs im Musikspieler frei, sondern auch Story-Videos. Ihr könnt dabei besondere Story-Szenen aus der Serie noch einmal miterleben.

In lokalen und Online-Mehrspielermodi könnt ihr gegen andere Spieler um den Highscore spielen. Exklusiv in der Switch-Version ist der Jeder-gegen-Jeden-Modus enthalten, in dem bis zu acht Spieler lokal spielen können. Außerdem könnt ihr ein „brandneues Kapitel“ erleben.

Wer Kingdom Hearts Melody of Memory bis zum 31. Dezember 2020 im PlayStation Store vorbestellt, kann so ein exklusives PS4-Theme kostenlos erhalten. In den sozialen Medien veröffentlichte Square Enix außerdem ein neues, tolley Key-Artwork zum Spiel. Darunter seht ihr den heutigen neuen Trailer.

Der neue Trailer zu Kingdom Hearts: Melody of Memory

Nicht genug Kingdom Hearts?

Ihr kriegt nicht genug von Kingdom Hearts? Nun, da gibt es etwas für die schmale und etwas für die dicke Geldbörse. Ebenfalls erst vor wenigen Tagen kündigte Yen Press an, dass der Kingdom Hearts 3 Manga auch im Westen veröffentlicht wird. Amazon.de listet den Manga bereits und nimmt Vorbestellungen* entgegen. Wer noch ein bisschen Urlaubsgeld übrig hat, kann es auch in die neuen Nobel-Armbanduhren vom japanischen Juwelier U-Treasure stecken. Dort hat man eine neue Kingdom-Hearts-Kollektion an den Start gebracht.

Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney