Neues Gameplay-Material zu Fairy Tail mit Erza und Laxus

Kürzlich stellte uns Koei Tecmo die Charaktere aus Fairy Tail etwas näher vor, unterdessen gab es bei einer japanischen Ausstrahlung einmal mehr Gameplay-Material aus der Anime- und Manga-Umsetzung von Gust zu sehen. Dabei dürfen Katsuyuki Konishi und Sayaka Ohara zum Controller greifen, die Synchronsprecher von Laxus Dreyar und Erza Scarlet.

Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle. Wollt ihr Teile der Fairy-Tail-Geschichte bis zum Zeitpunkt im Spiel nachholen, so könnt ihr dies in Lucys Haus machen.

Fairy Tail soll bei uns am 30. Juli 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.

Neben der Digital Deluxe Edition gibt es auch die sogenannte Guild Box, welche neben der physischen Version des Spiels ein Stoff-Poster in der Größe B2, drei verschiedene 3D-Karten, ein Sticker-Set sowie eine spezielle Ausgabe des Sorcerer Magazine (auf Japanisch) bietet.

Gameplay mit Erza und Laxus

via Gematsu, Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust