Der vierte DLC-Charakter für One Piece: Pirate Warriors 4 präsentiert sich auf Bildmaterial

Erst kürzlich berichteten wir über die Enthüllung des vierten DLC-Charakters für den Anime-Musou-Titel One Piece: Pirate Warriors 4, X. Drake. Allerdings mussten wir uns vorerst mit Bildeindrücken in Form von Scans der entsprechenden „Weekly Jump“-Ausgabe zufriedengeben. Nun reichte Bandai Namco entsprechendes offizielles Bildmaterial nach, das einen genaueren Blick auf den Dino-Piraten zulässt. Wann wir mit dem Einzug von X. Drake in die Kämpferriege rechnen können, ist noch nicht bekannt.

Das ist der vierte DLC-Charakter X. Drake

X. Drake, der einst bei der Marine tätig war, ist nun vor allem als Kapitän der Drake-Piratenbande und Teil der „schlimmsten Generation“ bekannt. Er steht unter der Schirmherrschaft des Kaisers Kaido und bekleidet die Position eines Stars in seiner Allianz.

Als Kämpfer des Geschwindigkeits-Typs macht X. Drake im Kampf sowohl von seinem Schwert als auch von einem Streitkolben Gebrauch. Durch den Verzehr der Dinosaurier-Frucht kann er die Form eines Allosaurus annehmen, um auch großen Feinden zu trotzen.

Die Kämpfer des „Whole Cake Island“-Character-Packs

Die Kämpfer des ersten Character-Packs sind übrigens schon bekannt. Mit Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker und Vinsmoke Judge stehen Käufern des Season-Pass ab Sommer dieses Jahres drei Charaktere zur Verfügung, die ihren Ursprung im „Whole Cake Island“-Arc der Manga- und Animevorlage haben.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch erhältlich. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch den Musou-Titel zulegen wollt, könnt ihr euch unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

