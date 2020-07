Fairy Tail: Bombastische Unision-Raids und magische Kostüme in neuen Videos

Koei Tecmo hat zwei Videos zu Fairy Tail veröffentlicht. Im ersten Video, das wir euch vorstellen möchten, könnt ihr sehen, wie Erza Scarlet und Mirajane Strauss einen sogenannten Unison-Raid ausführen. Das zweite Video bietet ebenfalls optisch etwas, indem es euch die Kostüme aus der Digital Deluxe Edition präsentiert.

Die Videospieladaption zum bekannten und beliebten Anime soll bei uns am 30. Juli 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*. Neben der Digital Deluxe Edition gibt es auch die sogenannte Guild Box, welche neben der physischen Version des Spiels ein Stoff-Poster in der Größe B2, drei verschiedene 3D-Karten, ein Sticker-Set sowie eine spezielle Ausgabe des Sorcerer Magazine (auf Japanisch) bietet.

Altbekanntes in der Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Wollt ihr Teile der Fairy-Tail-Geschichte bis zum Zeitpunkt im Spiel nachholen, so könnt ihr dies in Lucys Haus. Dieses könnt ihr nämlich in der Stadt Magnolia besuchen und zusätzlich Zwischensequenzen des Spiels nochmals erleben, dem Soundtrack lauschen und das Kostüm eures Charakters wechseln. Ebenfalls solltet ihr einen Raum besonders auf eurem Radar behalten, denn in diesem könnt ihr Belohnungen für die versteckten Süßigkeiten bekommen, die Nikora auf den Schlachtfeldern sammelt.

Neues in den Unision-Raids

Vom Schöpfer des bekannten Manga, Hiro Mashima höchstpersönlich, stammen die Unision-Raids, deren Bedeutung wir nun endlich aufdecken werden. Dabei handelt es sich um mächtige magische Angriffe, die spektakuläre Zaubersprüche der Gilde verketten. Ein Beispiel für eine solche Verkettung zeigen euch wie bereits angekündigt Erza und Mirajane im folgenden Trailer.

Kostüme der Digital Deluxe Edition

Zuletzt möchten wir euch noch den Trailer vorstellen, in dem ihr die Kostüme der Digital Deluxe Edition sehen könnt.

via PlayStatioon Blog, Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust