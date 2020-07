Tales of Crestoria wird nun bald veröffentlicht

Anfang Juni musste Tales of Crestoria wegen „letzten Anpassungen“ kurzfristig verschoben werden. Nun sei man in der „finalen Phase“ der Entwicklung angekommen, womit die Veröffentlichung „in naher Zukunft“ anstehen soll. Dies geht aus einer Nachricht von Producer Tomomi Tagawa hervor. Des Weiteren gab sie bekannt, dass sich nun bereits über eine Million Spieler für Tales of Crestoria vorregistriert hätten.

Ihr könnt Tales of Crestoria bereits installieren

Zusätzlich könnt ihr euch das Spiel bereits im App Store für iOS oder bei Google Play für Android herunterladen. Spielen kann man aber noch nicht, die App befindet sich im Wartungsmodus. Aber allzu lange dürfte es nun wirklich nicht mehr gehen, bis Tales of Crestoria offiziell startet.

Zu Verbrechern gebrandmarkt

Tales of Crestoria spielt in einer Welt, in der Menschen dazu verpflichtet sind sogenannte „Vision Orbs“ zu tragen, um damit Verbrecher durch Gebete zu richten. Der Protagonist, Kanata, ist der Sohn eines Mönchs, der ein Dorf leitet. Er ist heimlich in Misella, ein Waisenmädchen, das im Kloster lebt, verliebt.

In einer vom Schicksal geprägten Nacht wird Kanata ein schweres Verbrechen begehen, um jenes Mädchen vor einer Tragödie zu bewahren. Um Kanata zu beschützen, gerät auch Misella mit in das Verbrechen hinein. Hervorgerufen durch das Ereignis haben sich Leute mittels dem Vision Orb gewünscht die beiden zu bestrafen, wodurch sie zu Verbrechern wurden und fortan auf der Flucht vor den Enforcers sind. Erkundet die Welt, freut euch auf zahlreiche Nebenaufgaben und bekannte Gesichter aus der Tales-of-Serie und natürlich über die serientypischen Skits.

Neuer Skit stimmt auf die Veröffentlichung ein

Einen speziellen Skit kurz vor der Veröffentlichung hat Bandai Namco ebenfalls neu veröffentlicht. Ihr könnt euch diesen hier ansehen.

