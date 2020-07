Kostenloses PS4-Design zum Geburtstag von PlayStation Plus ist ab sofort erhältlich

PlayStation feiert momentan das zehnjährige Jubiläum von PlayStation Plus. Anlässlich des Geburtstages, kann nun ein kostenloses PS4-Design heruntergeladen werden, das Hintergrund, Symbole und Farben des PS4-Dashboards anpasst. Das Design setzt auf Icons aus beliebten Spielen wie Bloodborne, Nioh und The Last of Us und taucht den Dashboard-Hintergrund in das satte Gelb des PS-Plus-Logo.



Kürzlich berichteten wir bereits, dass AbonnentInnen des kostenpflichtigen Dienstes im Juli gleich drei Spiele zum Download erwarten: Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 und Erica. Die Titel sollen in der kommenden Woche verfügbar werden.

via Eurogamer, Bildmaterial: Youtube, Sony PlayStation