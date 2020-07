Overcooked! All You Can Eat lässt die Küche auf PlayStation 5 und Xbox Series X brennen

Für alle, die die beiden Titel Overcooked! und Overcooked! 2 mit sämtlichen Erweiterungen verpasst haben, haben Publisher Team17 und Entwickler Ghost Town Games gute Nachrichten. Denn mit Overcooked! All You Can Eat erscheint eine Remaster-Version der beiden Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X. Die Veröffentlichung erfolgt dabei noch in diesem Jahr, sowohl digital, als auch physisch.

Die Neuerungen des Remasters

Insgesamt erwarten euch über 200 kulinarische Level, sieben neue Level, drei neue Küchenchefs, neue Skins, neue Trophäen, 60 FPS in 4K-Auflösung und schnellere Ladezeiten. Durch die Überarbeitung des ersten Teils mit der Engine des zweiten Teils ist es u. a. erstmals möglich, die Level des Erstlings online zu spielen. Eine Crossplay-Funktion wurde ebenso angekündigt.

Neue Funktionen sollen den Titel zugänglicher für ein größeres Publikum machen. Ein neuer Assist-Modus kann beispielsweise die Zeit zum Zubereiten von Rezepten erhöhen oder die Möglichkeit zum Überspringen bestimmter Level bieten. Des Weiteren können die Benutzeroberfläche angepasst, einfacher zu lesende Texte für Personen mit Legasthenie eingestellt und weitere Optionen für beispielsweise farbblinde Spieler vorgenommen werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Overcooked! All You Can Eat, Team17/Ghost Town Games