Ihr seid der Jäger im Reverse-Horror-Spiel Carrion, das am 23. Juli erscheint

Morgen wird sich zeigen, ob Phobia Game Studio Spiele entwickelt, vor denen man Angst haben muss. Oder ob man mit Carrion ein Spiel erschaffen hat, mit dem SpielerInnen Angst und Schrecken verbreiten können! Gemeinsam mit Publisher Devolver Digital veröffentlicht man nämlich Carrion für PCs, Nintendo Switch und Xbox One. Für Xbox One wird es zum Launch auch im Xbox Game Pass am Start sein.

Reverse-Horror macht euch zum Jäger

Der Clou ist nämlich, dass Carrion ein sogenanntes „Reverse Horror“-Spiel ist. Carrion spielt in einer geheimen Laboreinrichtung, in der unmenschliche Experimente an Menschen stattfinden. Ihr schlüpft allerdings nicht genretypisch in die Rolle eines Gefangenen, Soldaten oder Journalisten.

Anstatt der Gejagte zu sein, werdet ihr zum Jäger und nehmt die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft an, die mit ihren Tentakeln durch die Gänge des Labors schnellt. Das Ziel: Die Einrichtung und das gesamte Personal in Einzelteile zerlegen. Im schicken 2D-Pixel-Gewand verleibt ihr euch Feinde (oder Opfer) ein, entwickelt euch weiter und sorgt so für Angst und Schrecken. Klingt doch nach Abwechslung.

Werde das Monster:

Bildmaterial: Carrion, Devolver Digital / Phobia Game Studios