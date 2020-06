Heldenjäger Garou ist der vierte DLC-Kämpfer in One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Weiterer Zuwachs für die Heldenriege von One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Nachdem zunächst Martial Artist Suiryu in die Arena stieg, folgten der elektrisierende A-Klasse-Held Lightning Max und der Held im Hundekostüm, Watchdog Man. Nun kündigte die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump den vierten DLC-Charakter Garou an.

Der Neuzugang verstärkt als abtrünniger Heldenjäger die Reihen der spielbaren Bösewichte des Titels und soll im Sommer verfügbar werden. Mit Garou erhalten SpielerInnen dann wieder Zugriff auf ein zusätzliches Szenario, ein Avatar-Pack und zusätzliche Spezial-Moves. Ein Gratis-Update wird zudem eine neue Arena verfügbar machen. Entsprechendes Bildmaterial zum neuen Kämpfer bleibt uns Bandai Namco bislang noch schuldig.

Sofern ihr ebenso mit dem Gedanken spielt in den Ring zu steigen, empfehlen wir zunächst einen Blick in unseren Test zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

via Gematsu, Bildmaterial: One Punch Man, Anime / Madhouse, J.C.Staff, TV Tokyo