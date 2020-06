Das Puzzle-Adventure Ever Forward hält euch zwischen Realität und Fantasie gefangen

Anfang März berichteten wir darüber, dass Pathea Games, welche auch schon My Time at Portia verantworteten, ihr neues Puzzle-Adventure Ever Forward ankündigten. Nun gab das Entwicklerstudio, gemeinsam mit Publisher PM Studios, im Rahmen der New Game Plus Expo bekannt, dass der Titel im vierten Quartal dieses Jahres für Nintendo Switch erscheinen soll.

PC-Besitzer müssen hingegen nicht mehr so lang warten, Ever Forward soll nämlich schon im Juli für PCs via Steam erscheinen, wo ihr auch bereits eine Demo zum Titel findet. Alternativ ist die Demo übrigens auch über die Plattformen Itch.io, Game Jolt, und Indie DB verfügbar.

Hinsichtlich der ebenso angedachten PlayStation-4- und Xbox-One-Versionen, gab der Publisher keine neue Auskunft.

In Ever Forward schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Maya. Sie ist in einer Welt gefangen, die sich zwischen der Realität und der Fantasie befindet. Auf ihrer Entdeckungsreise durch diese Welt muss sie sich ihren Ängsten stellen, ihre Verzweiflung konfrontieren und ihre Erinnerungen hervorbringen, um die Rätsel dieser Welt zu entschlüsseln.

Ever Forward erscheint im Juli für PCs via Steam und im vierten Quartal 2020 für Nintendo Switch. Wann die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollen, bleibt vorerst unklar.

via Gematsu, Bildmaterial: Ever Forward, PM Studios / Pathea Games