Watchdog Man kämpft bald in One Punch Man: A Hero Nobody Knows mit

Das heroische Kämpfer-Aufgebot von One Punch Man: A Hero Nobody Knows erhält erneuten Zuwachs. Nachdem zunächst Martial Artist Suiryu in die Arena stieg, folgte bald der elektrisierende A-Klasse-Held Lightning Max. Nun kündigte die aktuelle Ausgabe der Weekly Jump den dritten DLC-Charakter Watchdog Man an.

Der animalische Kämpfer soll im Laufe des Jahres 2020 verfügbar werden und kann entweder einzeln, oder als Teil des Season-Pass erworben werden. Mit im DLC inbegriffen sind zudem ein zusätzliches Szenario und ein Avatar-Pack. Bildmaterial wird Bandai Namco wohl in Bälde folgen lassen, bis dahin seht ihr im Titelbild den Watchdog Man aus dem Anime.



Sofern ihr ebenso mit dem Gedanken spielt in den Ring zu steigen, empfehlen wir zunächst einen Blick in unseren Test zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

via Gematsu, Bildmaterial: One Punch Man, Anime / Madhouse, J.C.Staff, TV Tokyo