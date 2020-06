Ab morgen kämpft Lightning Max in One Punch Man: A Hero Nobody Knows mit

Im April berichteten wir noch davon, dass nach Martial-Artist Suiryu, der flinke Held Lightning Max als zweiter DLC-Charakter im Frühjahr zum Heldenaufgebot von One Punch Man: A Hero Nobody Knows stoßen sollte. Nun ist es soweit, denn der elektrisierende A-Klasse-Held ist ab morgen, dem 16. Juni verfügbar, wie Bandai Namco mit einem neuen Trailer bestätigt.

Lightning Max ist sowohl als Teil des Season-Pass, als auch separat im Charakter-Paket erhältlich. Neben dem neuen Kämpfer bietet das Paket die Hintergrundgeschichte von Lightning Max, Avatarteile, als auch einen Todesstoß für den eigenen Avatar. Das Charakter-Paket wird mit 5,99 EUR zu Buche schlagen, wie aus dem bereits veröffentlichten PlayStation-Store-Eintrag zu entnehmen ist. Einträge von Steam oder des Microsoft Stores sind noch nicht online – der Preis sollte aber nicht variieren, wie man aus den entsprechenden Bepreisungen des vorherigen Charakter-Pakets ableiten kann.

Der nächste Kämpfer steht mit Watchdog Man übrigens auch bereits fest, welcher im Laufe des Jahres zur Kämpferriege stoßen soll. Sofern ihr nun Lust bekommen habt, mit in den Ring zu steigen, empfehlen wir zunächst einen Blick in unseren Test zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Nachfolgend der DLC-Trailer zu Lightning Max:

Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft