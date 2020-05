Nintendo hat den Launchtrailer zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition veröffentlicht, denn heute steht die Veröffentlichung der Neuauflage endlich an. Im Video tauchen wir in die Welten von Bionis und Mechonis ein mit einigen Story- und Kampfsequenzen. Ebenfalls gezeigt wird der brandneue Epilog „Die verbundene Zukunft“, inklusive der Nopon-Unterstützung.

Natürlich gibt es auch überarbeitete Grafik sowie einen neu arrangierten Soundtrack und einige Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehört auch etwas, was JRPG-Fans natürlich spätestens in so einer HD-Neuveröffentlichung erwarten: ein richtiger Theater-Modus. Es gibt auch einen neuen einfachen und schwierigen Modus, mehr Outfits und Ausrüstungsgegenstände, eine verbesserte Nutzeroberfläche und eine automatische Lauffunktion sowie Tempo-Herausforderungen.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erscheint heute für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon bestellen*, die Collector’s Edition* ist aktuell vergriffen.

Der Launchtrailer zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft