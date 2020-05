Koichi Sugiyama – Das Ende einer Ära?

Die letzten Jahre waren musikalisch nicht unumstritten für die Dragon-Quest-Reihe. Vielfach kritisiert wurde die MIDI-Musik der ursprünglichen Version von Dragon Quest XI, die viele Spieler als anachronistisch empfanden. Ableger der Serie wie Dragon Quest Heroes und Dragon Quest Builders setzten zudem besonders auf eines: Nostalgie. Neue Stücke sucht man hier vergeblich.

Auch Dragon Quest XI besteht zu beträchtlichen Teilen aus Arrangements älterer Titel. An und für sich ist das für die Serie nicht ungewöhnlich, doch die Masse macht sich hier doch sehr bemerkbar. Dabei ist die Zahl neuer Stücke mit etwa 30 Titeln nicht merklich geringer als in anderen Dragon-Quest-Spielen. In Relation zum Umfang des Spiels ist das aber eine recht kleine Zahl.

Das hat natürlich einen Grund und der ist seit Jahren bekannt: Koichi Sugiyama, der Stammkomponist der Serie, geht auf die 90 zu. Entsprechend war abzusehen, dass irgendwann ein Generationswechsel stattfinden muss.

Frischer Wind für Dragon Quest?

Die Enthüllungen des Animes und der drei Spiele zu Dragon Quest: The Adventure of Dai legen nahe, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Das eingängige Hauptthema der Serie fehlt und ein neuer Komponist wird in allen vier Trailern genannt: Yuki Hayashi.

Yuki Hayashi ist in Japan keine unbekannte Figur. Mit seinen Soundtracks zu Anime-Serien wie Haikyu!!, My Hero Academia sowie der neusten Pokémon-Serie zählt er längst zu den großen Namen. Auch in japanischen TV-Dramen hört man seine Musik regelmäßig. Bis auf kleinere Ausnahmen konnte man Hayashi aber bisher kaum in Videospielen hören.

Wie wird es weitergehen?

Koichi Sugiyama ist als Komponist in einer ungewöhnlichen Verhandlungsposition. Er besitzt das Copyright auf sämtliche Kompositionen, die er für die Dragon-Quest-Serie angefertigt hat. Dies trifft auf die wenigsten seiner Kollegen zu. Die genauen Vertragsbedingungen kennen wir nicht und ich denke nicht, dass wir davon ausgehen sollten, dass die ikonische Titelmelodie von nun an gänzlich fehlen wird.

Aber es scheint, als wolle Square Enix den so lange aufgeschobenen Generationswechsel nun endgültig vollziehen. Wir dürfen gespannt bleiben, wie sich Yuki Hayashi als Komponist für die angekündigten Spiele und die Anime-Serie macht – und ob er dem Dragon-Quest-Franchise womöglich darüber hinaus noch erhalten bleiben wird.

Bildmaterial: Dragon Quest: The Adventure of Dai, Square Enix, Toei Animation