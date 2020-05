Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bietet einen neuen Time-Attack-Mode

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition wird mehrere Neuerungen bieten. Neben der überarbeiteten Grafik und neu eingespielter Musik gibt es auch neue Inhalte. Allen voran natürlich den neuen Epilog, aber auch ein paar kleinere Dinge. So zum Beispiel den neuen Time-Attack-Mode! Auf dem japanischen Twitter-Account zum Spiel wude dieser nun näher vorgestellt. In diesem Modus geht es darum, ihr ahnt es, Monster so schnell wie möglich zu erledigen.

Den Zugang zu diesem neuen Modus findet ihr an einigen Stellen der Welt, sie werden euch auffallen. Es sind nämlich leuchtende orange-farbene Lichter ohne eine Erklärung. Tretet ins Licht, und ihr befindet euch plötzlich in einem Gewölbe vor dem Nopon-Weisen. Er wird euch diverse Herausforderungen anbieten, für die ihr aber schon ein Stück weit in der Geschichte vorangeschritten sein solltet. Im Storyverlauf hat er dann weitere Herausforderungen parat.

Es gibt dabei zwei Arten von Herausforderungen. In einem Modus spielt ihr frei, ein anderer setzt euch bestimmte Bedingungen vor die Nase und ist damit ein bisschen kniffliger. Löst eure Aufgaben und es folgt ein Auswertungsbildschirm, auf dem ihr den beliebten S-Rang erzielen könnt. Auf Basis der Bewertung erhaltet ihr Nopon-Kristalle, die ihr gegen Rüstungen und Ausrüstung eintauschen könnt. Mit dabei sind auch brandneue Kostüme für eure Charaktere!

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erscheint am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen*, die Collector’s Edition* ist bei den allermeisten Händlern vergriffen.

