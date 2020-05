Xenoblade Chronicles: So lange beschäftigt euch der neue Epilog der Definitive Edition

Mit Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erwarten auch Kenner des Originals zahlreiche Neuerungen. Neben verbesserter Grafik und neu eingespielter Musik gibt es auch neue Inhalte wie den Time-Attack-Mode. Vor allem lockt Fans aber natürlich das neue Story-Kapitel „Die verbundene Zukunft“.

Es handelt sich dabei um einen Epilog, der aber von Beginn an spielbar ist. Ihr müsst also nicht erst noch einmal Xenoblade Chronicles beenden, bevor ihr Zugriff habt. Das ist auch gut so, denn um den neuen Epilog durchzuspielen, solltet ihr euch einige Stunden Zeit nehmen.

Laut Director Tetsuya Takahashi hat der Epilog einen Umfang von etwa 10 bis 12 Spielstunden. Für ein JRPG nur angemessen, werden viele sagen. Für andere Spiele ist das die Gesamtspieldauer. Wenn man alle Nebeninhalte ebenfalls erledigen würde, so könnten auch um die 20 Spielstunden draufgehen, so Takahashi. Hätte man den Epilog als kostenpflichtigen DLC veröffentlicht, so hätte man vielleicht sogar noch mehr reinstecken können. Doch damit hätte man auch zuviele Ressourcen benötigt und die Entwicklung neuer Titel wäre beeinflusst worden.

Monolith Soft bestätigt Arbeit an einem neuen Spiel

Takahashi bestätigte damit auch, was schon lange ein offenes Geheimnis ist. Mindestens ein neues Spiel ist bei Monolith Soft in Entwicklung. Takahashi verriet, dass das Team während der Entwicklung der Definitive Edition in drei Teile gespalten wurde. Eines arbeitete nur am Remaster, ein anderes am neuen Spiel, ein drittes Team an beidem.

Xenoblade Chronicles: Defintive Edition erscheint am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch.

