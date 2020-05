Xenoblade Chronicles: Definitive Edition bietet einen neuen Theater-Modus

Die neue Definitive Edition zu Xenoblade Chronicles für Nintendo Switch bietet neben den Selling-Points wie dem brandneuen Epilog und natürlich der überarbeiteten Grafik sowie dem neu arrangierten Soundtrack auch einige Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu gehört auch etwas, was JRPG-Fans natürlich spätestens in so einer HD-Neuveröffentlichung erwarten: ein richtiger Theater-Mode.

Weil das eine eher kleine Ergänzung ist, hängt man sie seitens Nintendo wohl nicht an die ganz große Glocke. Immerhin wirft der offizielle japanische Twitter-Account zu Xenoblade in dieser Woche einen Blick darauf. Zunächst präsentierte man dort zwei Screenshots des neuen Titelbildschirms. Einen für die normale Version, und einen für die „Die verbundene Zukunft“-Episode.

Im Threater-Modus könnt ihr euch nun Zwischensequenzen erneut ansehen, sowohl aus dem Hauptspiel, als auch aus dem Epilog. Neben Hauptstory-Szenen gibt es auch die Harmoniegespräche mit euren Freunden. Als Schmankerl könnt ihr die Szenen im Theater-Modus sogar anpassen und Outfits, Tageszeit sowie Wetter einstellen!

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition erscheint am 29. Mai 2020 für Nintendo Switch. Die Standardversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen*, die Collector’s Edition* ist aktuell vergriffen.

via Siliconera, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft