Platinum Games stellt das neue Tokio-Studio vor

Hinter dem „dritten Türchen“ der Platinum4-Webseite verbirgt sich kein Spiel, sondern das neue Tokio-Studio von Platinum Games. Wie wir bereits gestern erfahren haben, soll dort mit Project G.G. der Abschluss von Hideki Kamiyas „Hero Trilogy“ entstehen. Man strebt etwa 100 Mitarbeiter an, 15 sind bereits aktiv. Offiziell eröffnet werden soll der Tokio-Ableger im April. Derzeit rekrutiert man noch fleißig neues Personal.

Bisher hatte Platinum Games lediglich ein Studio in Osaka. Erstmals seit der Gründung im Jahre 2006 expandiert man also örtlich. Diesen Schritt macht man gemeinsam mit der ersten komplett eigenen IP, Project G.G. Ermöglicht wurde dies durch die Investition von Tencent, welche im Dezember 2019 erfolgte. Während Hideki Kamiya der Director von Project G.G. ist, übernimmt Atsushi Inaba die Leitung des neuen Studios.

Von Einzelspieler zu „Live Ops“

Inaba spricht auch einen neuen Pfad an, den Platinum Games nun beschreiten will. Bisher war das Studio praktisch nur für Einzelspieler-Action bekannt. Neu will man sich auch um „Live Ops“-Konsolenspiele kümmern. Damit ist gemeint, dass ein Spiel auch lange nach der Veröffentlichung noch mit neuen Inhalten versorgt wird.

In diesem Bereich soll nun das neue Tokio-Studio eine Schlüsselrolle einnehmen. Aber auch der klassische „Platinum Games“-Stil soll dort weiter gepflegt werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Platinum Games