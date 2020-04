Windbound: Survival-Adventure für PCs und Konsolen angekündigt

Für den 28. August wurde das Survival-Adventure Windbound angekündigt. So ließen es Publisher Deep Silver und Entwickler 5 Lives Studios verlauten. Der Titel soll für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen.

Gestrandet im Paradies

Kara ist eine junge Kriegerin und erleidet Schiffsbruch auf einer wunderschönen Insel. Nun muss sie auf Fähigkeiten und Überlebenswillen setzten, denn sie hat weder ein Boot noch sonstige Ressourcen zur Verfügung.

Um zu überleben, muss sie die Insel erkunden und sich ihren Gegebenheiten anpassen, jagen, sammeln und craften. Dabei gibt es an diesem mysteriösen Ort auch Ruinen zu erkunden die Geheimnisse der Vergangenheit und Einblicke in die Zukunft bereithalten.

via Gematsu, Bildmaterial: Deep Silver / 5 Lives Studios