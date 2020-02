Persona 5 Royal: Neuer Trailer gibt euch den Persona-Crash-Kurs

Persona 5 Royal wird das erste Spiel der Reihe sein, das vollständige deutsche Texte (und andere) bietet. Insofern erhofft man sich bei Atlus sicherlich auch den ein oder anderen Neuling für die Serie zu gewinnen. Für einen flüssigeren Einstieg gibt es deshalb heute einen kleinen Crash-Kurs in Videoform für alle neuen Fans!

Folgende Fragen werden geklärt:

Für alle, die Persona 5 bereits kennen, gibt es unten außerdem eine Stunde englisches Gameplay-Material zum Spiel von Gematsu. Den Grappling Hook könnt ihr dabei nochmal in Aktion sehen, außerdem das neue Gebiet Kichijoji bei Tag wie bei Nacht.

Während sich die Welt auf das neue RPG-Erlebnis in Persona 5 Royal vorbereitet, haben die Phantomdiebe der Herzen ihren nächsten Überfall geplant. Ziehen Sie die Maske von Joker an und schließen sich den Phantomdieben der Herzen an. Erkunde Tokio, finde neue Freunde und Vertraute, schalte neue Persönlichkeiten frei, gestalte deine persönliche Diebesgrube und entdecke einen noch nie dagewesenen Handlungsbogen, Zwischensequenzen, alternative Enden und vieles mehr!