Persona 5 Royal erscheint mit deutschen Untertiteln

Viele Persona-Fans (und die es werden möchten) hatten es sich gewünscht. Dementsprechend groß war die Enttäuschung, dass es zur Ankündigung von Persona 5 Royal für den Westen wieder nichts wurde.

Doch Atlus hat sich diesen Teil der Ankündigung aufgehoben, wohlwissend um die Wünsche der Fans. Und so hat man dieses „Detail“ heute eigens in einer weiteren Pressemeldung angekündigt. Persona 5 Royal wird erstmals in der Geschichte der Persona-Serie vollständig mit folgenden Untertiteln erscheinen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch.

Jon Bailey, Brand Director bei Atlus, dazu: „Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 Royal auf den Markt zu bringen und das Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der ganzen Welt auszudehnen.“

Während sich die Welt auf das neue RPG-Erlebnis in Persona 5 Royal vorbereitet, haben die Phantomdiebe der Herzen ihren nächsten Überfall geplant. Ziehen Sie die Maske von Joker an und schließen sich den Phantomdieben der Herzen an. Erkunde Tokio, finde neue Freunde und Vertraute, schalte neue Persönlichkeiten frei, gestalte deine persönliche Diebesgrube und entdecke einen noch nie da gewesenen Handlungsbogen, Zwischensequenzen, alternative Enden und vieles mehr!

Zahlreiche neue Inhalte – ganz royal

Die erweiterte Fassung von Persona 5 wird zahlreiche neue Inhalte bieten. Es gibt neue Persona, den neuen Charakter Kasumi Yoshizawa und allen voran ein neues, drittes Schultrimester. Ihr werdet auch neue Bereiche wie Kichijouji in Tokyo besuchen können. Dort treffen viele Kulturen und Persönlichkeiten aufeinander und Männer und Frauen jedes Alters sind anzutreffen. Es gibt ein Lokal mit einem Dartautomaten, neue Date-Spots und vieles mehr zu entdecken! Das „Royal“ kommt dabei nicht von ungefähr. Die neuen Inhalte sollen vom Umfang her jene von Persona 4 Golden noch übertreffen.

Persona 5 Royal erscheint bei uns am 31. März 2020. Am 31. Oktober erschien Persona 5 Royal bereits in Japan für PlayStation 4. In der Launchwoche konnte es sich mehr als 200.000 Mal verkaufen. In Japan konzentriert sich Atlus schon seit einigen Wochen nun vermehrt auf Persona 5 Scramble, das am 20. Februar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll.

Eindrücke zu Persona 5 Royal könnt ihr in diesem Video-Ersteindruck erhalten!

Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus