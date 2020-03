The Coma: Double Cut erscheint in Japan für Nintendo Switch

Am 6. August wird The Coma: Double Cut für Nintendo Switch in Japan von Chorus Worldwide veröffentlicht. Darin sind The Coma: Recut und die Fortsetzung The Coma 2: Vicious Sisters enthalten. Das Doppelpaket wird umgerechnet etwa 37 Euro kosten. Bei Play-Asia* könnt ihr es schon vorbestellen.

The Coma: Recut ist momentan für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und auf Steam erhältlich. Die Fortsetzung gibt es zurzeit ebenfalls via Steam, Konsolenversionen sind aber in Planung. Falls ihr nicht mehr genau wisst, um was es in den beiden Titeln geht, hier nochmal eine Zusammenfassung:

The Coma: Recut

Du bist Youngho, der feststellen muss, dass er in den albtraumhaften Fluren gefangen ist. Bei der Abschlussprüfung eingeschlafen, findet er sich des Nachts in der Schule wieder. Das einzige Problem… er ist nicht allein. Von einem psychotischen Killer verfolgt, muss er herausfinden, warum er hier ist und wie er fliehen kann.

The Coma 2: Vicious Sisters

In dem koreanischen Survival-Horror-Adventure werdet ihr in die Rolle der jungen Mina Park schlüpfen. Um zu überleben müsst ihr euch mit Mina durch ihre verlassene Schule und den umliegenden Sehwa-Distrikt wagen. Es gilt, die Geheimnisse des Schattenreichs aufzudecken ohne dabei einem psychotischen Killer in die Hände zu fallen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Coma: Double Cut, Chorus Worldwide / Devespresso Games