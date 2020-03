Final Fantasy VII Remake: Blick auf den offiziellen Soundtrack und die Tracklist dazu

Nach der Ankündigung des offiziellen neuen Soundtracks zum Final Fantasy VII Remake hat Square Enix selbigen nun genauer vorgestellt. Insbesondere lohnt natürlich der Blick auf die ~Special Edit Version~ des Soundtracks. Diese „First-Print Limited Edition“ (oben abgebildet) ist nur unwesentlich teurer als die normale Ausgabe des Soundtracks, bietet aber einige (optische) Extras.

Zusätzlich zu den sieben CDs des Soundtracks bietet die ~Special Edit Version~ eine achte Bonus-CD. Was darauf enthalten ist, ist aber noch ein Geheimnis. Jedenfalls wird es Musik vom neuem Jukebox-Feature von Final Fantasy VII Remake sein. Musik aus der Welt des Spiels, wenn man so will.

Ein namenloser Track auf der Tracklist

Nobuo Uematsus neuer Theme-Song „Hollow“ ist es nicht, er ist Track 12 auf Disc 7. Denn auch die Tracklist wurde nun veröffentlicht. Sie zeigt übrigens unter Track 3 auf Disc 7 ein noch namenlosen Track „???“ auf. Der offizielle Soundtrack wird am 27. Mai 2020 erscheinen und kann im Square Enix Store vorbestellt werden. Es handelt sich dabei um den japanischen Import, den ihr bei Amazon Japan auch selbst vornehmen könnt.

Final Fantasy VII Remake erscheint in zwei Wochen

Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020 hierzulande für PlayStation 4. Bei Amazon winkt Vorbestellern exklusiv als Bonus* ein dynamisches „Sephiroth“-Theme für eure PS4. Außerdem gibt es auch noch die Beschwörungsmateria „Chocobo-Küken“. Die Deluxe Edition des Spiels beinhaltet ein Steelbook, ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten unter anderem bei Amazon* zusätzlich die Beschwörungsmateria „Kaktor“.

Das Spiel ist der erste Teil des Remake-Projekts und deckt die Handlung bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar ab und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original. Derzeit könnt ihr eine Demo ausprobieren, welche bereits eine Story-Änderung offenbarte. Wir hatten bereits die Gelegenheit, noch über die Demo hinaus zu spielen.

via Square Enix, Bildmaterial: Square Enix