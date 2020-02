Die Eröffnungssequenz zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht

Square Enix hat heute die komplette Eröffnungssequenz zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht. Nun können wir uns also endlich anschauen, wie der ikonische Einstieg in Final Fantasy VII nun in neuer Grafik-Pracht erstrahlt. Wie gefällt euch der neue Eröffnungsfilm? Zuletzt freuten sich Fans bereits über das Key-Artwork, welches ebenfalls Erinnerungen weckte.

Das Final Fantasy VII Remake soll nun nach einer Verschiebung am 10. April 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Ganz konkret spielt „das erste vollständige Spiel dieses Projekts“ in der Megalopolis Midgar und ist damit, wenn man an das Original denkt, nur ein kleiner Teil der gesamten Geschichte. Um das Episodenformat und den Umfang des Spiels brauchen wir uns aber keine Sorgen machen, versicherte Tetsuya Nomura zuletzt.

Was wir wissen, ist, dass im Remake unter anderem die Geschichte von Avalanche und seinen Charakteren vertieft werden soll und dass es sogar neue Charaktere gibt. Und auch auf neue Bosse werden Spieler im Remake stoßen. Zudem gibt es neue Nebenquests, welche in Midgar erledigt werden dürfen.

Das Chocobo-Küken ist ein Vorbestellerbonus für alle Versionen des Spiels bei allen teilnehmenden Händlern, so zum Beispiel auch bei Amazon*. Bei Amazon erhaltet ihr zusätzlich exklusiv das PS4-Theme „Sephiroth“ dazu. Die Beschwörungsmateria Kaktor ist ein Vorbestellerbonus der Deluxe Edition* bei allen teilnehmenden Händlern.

Die Eröffnungssequenz zum Final Fantasy VII Remake

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix